V Mini teatru premiera Natanovi otroci o vprašanju verske strpnosti

Ljubljana, 15. oktobra - V Mini teatru bo nocoj ob 20. uri premiera predstave Natanovi otroci, ki je nastala po tekstu nemškega dramatika, igralca in režiserja Ulricha Huba. Pod režijo in dramaturgijo predstave, ki naslavlja pomembno vprašanje enakosti ter verske strpnosti in svobode, sta se podpisala Robert Waltl in Alen Prošić.