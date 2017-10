Wells Fargo z občutno nižjim dobičkom

New York, 13. oktobra - Ameriška banka Wells Fargo je v tretjem četrtletju ustvarila 4,2 milijarde dolarjev (3,5 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 20,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Eden glavnih razlogov za to so predvideni sodni stroški zaradi vladne preiskave. Prihodki so se znižali za 1,8 odstotka na 21,9 milijarde dolarjev (18,3 milijarde evrov).