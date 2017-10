Tudi Bank of America z visoko rastjo dobička

Charlotte, 13. oktobra - Tudi ameriška banka Bank of America je v tretjem četrtletju poslovnega leta zaradi zvišanja obrestnih mer v ZDA in zmanjšanja stroškov občutno izboljšala poslovanje. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je čisti dobiček povečal za 13 odstotkov na 5,1 milijarde dolarjev (4,3 milijarde evrov), so danes sporočili iz banke.