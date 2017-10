14. oktober - svetovni dan standardizacije

Ljubljana, 14. oktobra - Danes obeležujemo svetovni dan standardizacije. Mednarodne organizacije IEC, ISO in ITU so letošnjega posvetile pomenu razvoja pametnih mest in vlogi standardov pri tem. Mednarodni standardi zagotavljajo in bodo tudi v prihodnje zagotavljali nemoten in celosten razvoj pametnih mest, so organizacije zapisali v poslanici ob letošnjem svetovnem dnevu.