Ukrajinci s pritožbo na sklep o prodaji Agroinda niso uspeli

Ljubljana/Vipava, 13. oktobra - Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo nekdanjih ukrajinskih lastnikov Agroinda, ki so se pritožili na sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici o prodaji vipavske družbe. Po prodaji premoženja vipavskega Agroinda na dražbi julija letos so novi avstrijski lastniki sicer v celoti in do roka plačali kupnino v višini 2,4 milijona evrov.