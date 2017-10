Jesenske festivale na Goriškem zaključujejo z jazzom

Nova Gorica, 25. oktobra - Zadnji v ciklu jesenskih festivalov na Goriškem je Oktober Jazz, ki ga Kulturni dom Nova Gorica pripravlja s številnimi soorganizatorji in podporniki. Zvoki jazza se bodo po torkovem otvoritvenem koncertu s še petimi koncerti vse do sobote razlegali med Sovodnjami ob Soči, Novo Gorico in Goriškimi Brdi.