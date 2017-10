Uber vložil pritožbo zaradi izgube licence za delovanje v Londonu

London, 13. oktobra - Ameriško tehnološko podjetje Uber je danes uresničilo svoje napovedi in vložilo pritožbo proti odločitvi londonskih oblasti, ki so septembra sklenile, da mu ne podaljšajo licence za delovanje v mestu. Kot so zapisali ob tem, bodo Londončani tako lahko še naprej uporabljali njihovo storitev, hkrati pa upajo na nadaljevanje pogovorov z oblastmi.