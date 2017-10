V četrtem krogu Partnerstva za spremembe izbrali tri zmagovalne izzive

Ljubljana, 13. oktobra - V okviru četrtega kroga projekta Partnerstvo za spremembe, ki ga izvajata ministrstvo za javno upravo in Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji, so danes med petimi izzivi izbrali tri, ki jih bodo reševali do junija. To so Talenti v gospodarstvu, Očistimo Slovenijo papirnatih računov in Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi.