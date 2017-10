Škandal z izdelki Kobe Steel dobiva nove razsežnosti

Tokio, 13. oktobra - Izdelke iz aluminija in bakra japonskega jeklarja Kobe Steel, ki je v nedeljo priznal ponarejanje podatkov o njihovi kakovosti, je po najnovejših podatkih uporabljalo okoli 500 podjetij. Med njimi sta tudi Boeing in Airbus. To je še poglobilo afero, ki je ta teden občutno znižala vrednost delnic jeklarja.