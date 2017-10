Pri Murski Soboti vozniku brez vozniškega dovoljenja zasegli avtomobil

Murska Sobota, 13. oktobra - Murskosoboški policisti so 30-letnemu vozniku avtomobila, ki so ga danes ponoči ustavili v bližini Polane pri Murski Soboti, zasegli avto. Vozil je namreč brez vozniškega dovoljenja. Vozilo ni bilo registrirano, registrske tablice pa so pripadale drugemu vozilu. V bližini so našli tudi zavojčka konoplje, ki sta ju voznik in sopotnik odvrgla.