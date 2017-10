Inovativni mladi kmet 2017 je Matic Vizjak

Ljubljana, 13. oktobra - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine sta danes razglasili zmagovalca 11. izbora Inovativna mlada kmetica/Inovativni mladi kmet. Letošnji zmagovalec je Matic Vizjak iz Šmarij pri Jelšah, ki se med drugim ukvarja tudi s pridelavo in predelavo čilijev, čebelarstvom, pridelavo žit in vinarstvom.