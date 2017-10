Kolar Celarčeva: Za izgube bolnišnic kriva poslovodstva in prenizke cene

Ljubljana, 13. oktobra - Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc meni, da so za izgube javnih zdravstvenih zavodov kriva poslovodstva in tudi prenizke cene zdravstvenih storitev. Zato napoveduje, da bodo cene višje že 1. januarja prihodnje leto. Poslovodstva, ki ne bodo kos nalogam v okviru sanacije, bodo morali nadomestiti tisti, ki bodo to zmogli, je dejala.