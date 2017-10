New York, 13. oktobra - Hokejisti iz Pittsburgha so v novi sezoni severnoameriške lige NHL vpisali še tretji poraz. Aktualni prvaki so klonili v gosteh pri Tampa Bay Lightning s 4:5. Za domačo ekipo s Floride je svoj prvi gol v zadnjih enajstih mesecih dosegel Steven Stamkos.