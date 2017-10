Prihodnji teden nove skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje

Seul, 13. oktobra - Prihodnji teden se bodo začele nove skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje. Tokrat se bosta skupaj urili ameriška in južnokorejska mornarica. Kot so sporočile ZDA, bodo na vajah ob južnokorejskih plovilih sodelovali letalonosilka USS Ronald Reagan in dva rušilca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.