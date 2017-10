Paliativna oskrba marsikomu še vedno nedostopna

Ljubljana, 14. oktobra - Danes obeležujemo svetovni dan hospica in paliativne oskrbe, ki tokrat poteka pod geslom Paliativna oskrba in splošna zdravstvena pokritost - poskrbimo za tiste, ki trpijo. 40 milijonov ljudi po svetu na leto potrebuje paliativno oskrbo, 18 milijonov jih še vedno vsako leto umira z bolečinami in v stiski.