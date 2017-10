Odpoklic izdelka Ekološka marelična jedrca

Serijska oznaka izdelka je OAK 3883/01, rok uporabe pa najmanj do 10. maja 2019. Podjetje Ekolife natura kupce prosi, naj živila ne zaužijejo, ampak ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, če pa to ni mogoče, pa naj ga zavržejo. Potrošniki se lahko obrnejo tudi na samo podjetje (Ekolife natura, Brodišče 28, 1236 Trzin; Mirjam Kurelič/Darinka Boldin, 040/845-996 / 041/370-414; info@ekolife.si), so še sporočili iz omenjenega podjetja.