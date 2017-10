Celjski policisti ugotovili več kršitev voznikov in pešcev

Celje, 13. oktobra - Celjski policisti so v četrtek izvajali poostren nadzor, s katerim so ugotavljali kršitve pešcev in voznikov do pešcev. V nadzoru so policisti zaznali 16 kršitev voznikov do pešcev in 62 kršitev pešcev. Za omenjene kršitve so 49 kršiteljem izdali plačilne naloge, ostale pa so opozorili, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.