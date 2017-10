Tudi Avstrija naj bi v kratkem podaljšala nadzor na mejah

Dunaj, 13. oktobra - Potem ko so podaljšanje nadzora na svojih mejah v četrtek napovedale Nemčija, Danska in Francija, naj bi to storila tudi Avstrija. Tiskovni predstavnik avstrijskega notranjega ministra Wolfganga Sobotke je v četrtek dejal, da bo Dunaj odločitev o tem Evropski komisiji uradno posredoval "v kratkem", poroča avstrijska tiskovna agencija APA.