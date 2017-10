V Ljubljani začetek 6. Bienala neodvisnih

Ljubljana, 16. oktobra - V Ljubljani se danes začenja 6. Bienale neodvisnih. Letošnja edicija prireditve, ki raziskuje področja in kontekste rabe sodobne ilustracije, bo gostila več kot 20 umetnikov in umetniških kolektivov iz Slovenije in tujine, ki ustvarjajo na mejah različnih praks. Odprtje bo drevi ob 20. uri v Kinu Šiška.