As: Dončić kot Michael Jordan in Kobe Bryant v eni osebi

Madrid, 13. oktobra - Slovenski košarkarski čudežni deček Luka Dončić je sinoči vnovič pokazal svojo kakovost. V prvem krogu evrolige je dosegel skoraj tretjino vseh točk Real Madrida in svojo ekipo popeljal do zmage na gostovanju pri Efes Anadoluju z 88:74. Osemnajstletnik je dosegel 27 točk in imel statistični indeks 32.