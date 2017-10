Konjiška občina obljublja nov bazen, a še ne ve kdaj

Slovenske Konjice, 15. oktobra - Konjiška občinska koalicija je nedavno v tamkajšnjem občinskem svetu podprla gradnjo novega bazena na letnem kopališču, ki je letos poleti zaradi zaprtja poskrbel za precej hude krvi med občani. Stroka in občina sta ocenila, da se to bolj splača kot prenova sedanjega bazena, a pri tem še niso povedali, kdaj in kako bodo projekt realizirali.