Zadnje predvolilno soočenje v Avstriji kritično do umazane kampanje

Dunaj, 13. oktobra - Z vsebinsko razpravo in kritiko umazane kampanje so vodje petih glavnih strank v četrtek zvečer zaokrožili letošnji televizijski predvolilni boj v Avstriji. Namesto v zadnjem času pogostih napadov pod in nad pasom je na sinočnjem soočenju na javni televiziji ORF prevladalo zagovarjanje lastnih politik, znova predvsem na temo begunske krize.