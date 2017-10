Ljubljana, 13. oktobra - Svetovni izobraževalni sejem, na katerem bodo predstavniki vodilnih tujih univerz in srednjih šol bodočim študentom predstavili informacije o novih pogojih v postopku prijave za izobraževanje, financiranje in nastanitvi v različnih državah, bo potekal danes med 11. in 16. uro v Hotelu Slon na Slovenski 34, so sporočili iz Skupine Integral.