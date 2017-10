Mediji: Izredne odpovedi za tri policiste iz afere Koprivnikar pravnomočne, v enem primeru sodba razveljavljena

Ljubljana/Koper, 13. oktobra - Višje delovno sodišče je v treh primerih potrdilo, da so bile izredne odpovedi policistom, vpletenim v zadevo Koprivnikar, zakonite in pravilne, s čimer so sodbe postale pravnomočne. Sodbo za policista Miho Sakača pa je višje sodišče razveljavilo, o eni sodbi pa sodišče še odloča, danes poročata Delo in Primorske novice.