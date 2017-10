Ljubljana, 13. oktobra - Ekipa SD na čelu z glavnim tajnikom stranke Dejanom Levaničem in poslancem Janom Škobernetom bo danes ob 10. uri izpred stavbe občine v Dolenjskih Toplicah začela kolesarsko turnejo SD po Dolenjski in Beli Krajini, etapo pa bodo zaključili s tradicionalnem kostanjevim piknikom SD v Črnomlju, so sporočili iz omenjene stranke.