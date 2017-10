Kalifornijski požari sedaj uradno najbolj smrtonosni v zgodovini

San Francisco, 13. oktobra - Požari na severu ameriške zvezne države Kalifornije so do četrtka zvečer zahtevali najmanj 31 življenj in tako po smrtonosnosti presegli dosedanji rekord požara v Griffith Parku v Los Angelesu, ki je leta 1933 zahteval 29 življenj. Polovica smrtnih žrtev je v okrožju Sonoma.