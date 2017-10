Notranji ministri EU o občutljivem vprašanju nadzora v schengnu

Luxembourg, 13. oktobra - Notranji ministri EU bodo danes v Luksemburgu prvič razpravljali o novih predlogih za reformo schengenskega območja, ki omogočajo nadaljevanje notranjega nadzora iz varnostnih razlogov. Ukrep so zahtevale Nemčija, Francija, Avstrija, Norveška in Danska. Slovenija in več drugih mlajših članic ima pomisleke.