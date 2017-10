Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 10.)

Ljubljana, 12. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je bila Slovenija predlagana za mogoč model osamosvojitve Katalonije od Španije. Pisale so tudi, da bo v Sloveniji po letu 2030 mogoče registrirati le tiste nove bencinske in dizelske avtomobile, ki bodo imeli skupni ogljični odtis manjši od 50 gramov ogljikovega dioksida na kilometer.