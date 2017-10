Na Večerovem predsedniškem soočenju o ključnih temah severovzhodne Slovenije

Maribor, 12. oktobra - Časopisna hiša Večer je skupaj z mariborsko lokalno televizijsko postajo BK TV danes pripravila soočenje šestih predsedniških kandidatov, na katerem so večji del pogovora namenili temam, ki se najbolj dotikajo razmer v severovzhodni Sloveniji. Zaradi potreb po novih delovnih mestih so podprli prihod Magne in poudarili nujnost gospodarskega razvoja.