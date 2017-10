Odpoklic bio sadne rezine Natur z okusom brusnica-češnja

Ljubljana, 12. oktobra - Podjetje Hofer trgovina je iz prodaje odpoklicalo bio sadno rezino Natur z okusom brusnica-češnja proizvajalca DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Izdelek umikajo iz prodaje ker obstaja sum, da so v proizvodu stekleni drobci.