Tržiška občina s katalogom poslovnih priložnosti išče investitorje

Tržič, 15. oktobra - Občina Tržič je v zadnjih letih izvedla več ukrepov za spodbujanje gospodarstva in podjetništva. Na podlagi izvedenih delavnic je oblikovala katalog investicijskih in poslovnih priložnosti, ki je namenjen domačim in tujim investitorjem. Predstavljeni so tudi poslovno zanimivi gospodarski subjekti in ugodnosti za potencialne investitorje.