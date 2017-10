Ljubljana, 14. oktobra - V središču prestolnice bodo 25. novembra odprli drsališče, ki se bo razprostiralo na več kot 2000 kvadratnih metrih. Ljubljančani in vsi ostali bodo tako v Ledeni fantaziji oz. drsališču na Kongresnem trgu lahko uživali vse do 7. januarja, so sporočili organizatorji.