Borze v New Yorku uvodoma s padcem

New York, 12. oktobra - Borze v New Yorku so v začetku današnjega trgovanja sestopile z rekordov. Na ameriškem kapitalskem trgu sicer danes odmevajo poslovni rezultati bank JPMorgan Chase in Citigroup ter tudi 0,4-odstotna septembrska inflacija cen pri proizvajalcih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.