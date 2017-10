New York, 13. oktobra - Ameriški jazzovski saksofonist Lee Konitz danes praznuje 90 let. Konitz je v prvem obdobju slog igranja na tenor in sopran saksofon oblikoval po glasbenih idejah Lennija Tristana; zanj so bile značilne zelo dolge fraze, neenakomerni poudarki ter čist in razmeroma tih ton. Pozneje je ton okrepil, njegove fraze pa so postale kompleksnejše.