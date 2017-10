Umrl udeleženec nedeljske prometne nesreče v Škofji Loki

Škofja Loka, 12. oktobra - Moški, ki so ga v nedeljo zvečer hudo poškodovanega našli na Kidričevi cesti v Škofji Loki, je umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so ugotovili, je moški zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad mopedom in padel. Hudo poškodovanega so našli pod mopedom in ga odpeljali v ljubljanski klinični center.