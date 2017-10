Ivo Daneu z monografijo obeležil osebni jubilej

"Ivo Daneu je iskriv, a zahteven sogovornik, njegov spomin je filigranski. Prav nič selektiven, za vsako ceno hoče bobu reči bob. Tudi če zaboli. In je rekel, jaz pa zapisal. Svojega sprehoda skozi življenje ni poskušal olepšati prav z ničimer, niti kaj prikriti, osem desetletij je opisal tako, kot jih je doživel in čutil. Daneu je človek z velikim Č. Spoštujejo in cenijo ga levi in desni, rdeči in črni, modri in zeleni, rumeni in beli. Z Milanom Kučanom se videva domala vsakodnevno, kardinal Franc Rode pa mu ob stisku rok zagotavlja nebesa. Res, Ivo Daneu je eden in neponovljiv," je v uvodu zapisal pisec knjige Bojan Budja.

Na dobrih 160 straneh je predstavljeno celotno njegovo življenje. Od začetkov v Mariboru, izgnanstva med vojno v Srbijo, začetkov košarke, prve ljubezni, športnih uspehov, prvih medalj in velikih tekmovanj, svetovnega prvenstva in zlate medalje v Ljubljani ter vse do zrelih let in vloge, ki jo je imel pri osamosvajanju Slovenije.

Ivo Daneu je z AŠK Olimpija v letih 1957 do 1970 šestkrat osvojil naslov prvakov Jugoslavije, štirinajst let je bil član jugoslovanske reprezentance in je z njo odigral 209 mednarodnih tekem. Trikrat je nastopil na olimpijskih igrah, šestkrat na evropskih in trikrat na svetovnih prvenstvih, košarkarsko pot pa je končal z zlato kolajno na svetovnem prvenstvu 1970 v Ljubljani.

Ob tem ima še dve srebrni medalji s SP, eno drugo mesto iz olimpijskih iger ter tri druga mesta in bron z EP. Leta 2007 je bil sprejet v košarkarski hram slavnih Fiba, 2013 pa ga je predsednik Borut Pahor odlikoval z zlatim redom za zasluge za izjemne športne dosežke, spodbudo mladim rodovom košarkarjev in športnikov ter uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču.

Na predstavitvi monografije na ljubljanskem gradu so se mu poklonili in prisluhnili številni rodovi slovenskih košarkarjev, med izbranci pa tudi njegovi soigralci iz zlatih časov Petar Skansi, Ratomir Tvrdić, Damir Šolman, Nikola Plećaš, Giuseppe Gergia, Slobodan Dugi Damjanović, Borut Bassin, Vinko Jelovac, Bogdan Boša Tanjević in Aljoša Žorga.

Predstavitev knjige, ki nosi ime po številkah dresov, ki jih je nosil Daneu v reprezentanci Jugoslavije ter AŠK Olimpiji, je imela tudi kulturno noto. Nastopili so Klapa Bonaca ter Nuša Derenda, govora pred približno 150 povabljenci pa sta imela Petar Skansi in Milan Kučan.