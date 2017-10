Na Goriškem bodo gostili največji italijanski plesni festival

Nova Gorica/Gorica, 19. oktobra - Gorica in Nova Gorica bosta do nedelje pravi prestolnici modernega plesa. Na Goriškem pripravljajo četrti festival italijanskega sodobnega plesa New Italian Dance Platform (NID), največjo platformo italijanskega plesa na mednarodni ravni. Dogodek bo prvič čezmejen, saj bo tudi Nova Gorica gostila nekaj plesnih predstav.