Predsedniške volitve: Kandidati o sodelovanju z drugimi vejami oblasti (tema)

Ljubljana, 15. oktobra - Kandidati, ki se bodo pomerili na volitvah predsednika republike, so za STA odgovarjali na vprašanja, kako pomembno se jim zdi sodelovanje z drugimi vejami oblasti in parlamentarnimi strankami ter ali bodo opravljanju funkcije ravnali nadstrankarsko. Pojasnili so tudi, pri katerih vprašanjih se jim zdi nujno sprejemati kompromise.

Vrstni red objave odgovorov je enak vrstnemu redu, po katerem bodo predsedniški kandidati navedeni na glasovnicah.

1. Suzana Lara Krause (SLS)

Predsedniško funkcijo dojemam kot vrh piramide, ki ne more obstati, če ni trden prav vsak njen gradnik. Sodelovanje je ključnega pomena, tako z vsemi vejami oblasti kot s parlamentarnimi strankami, strokovnjaki in drugimi pomembnimi členi družbenega sistema. Zagotovo bom v primeru izvolitve svoje politične funkcije v SLS zamrznila.

Odprtost za kompromise se mi zdi nujna prav na vseh področjih. Predsednik republike je dolžan imeti pred očmi dobrobit ljudstva pred katerim koli drugim interesom.

2. Angelca Likovič (Za otroke!)

Pri ključnih stvareh je treba biti odločen. Ljudje morajo za pošteno delo dobiti pošteno plačilo. Mamo in očeta je treba spoštovati. Ukiniti je treba smrtno kazen za nerojene otroke. Ob nedeljah naj bodo ljudje s svojimi družinami, počivajo ali se srečujejo s sorodniki in prijatelji, ne pa da se jih sili v delo, npr. trgovke.

3. Maja Makovec Brenčič (SMC)

Predsednik republike mora biti predsednik vseh državljank in državljanov. Predsednik vseh strank in sodelovati z vsemi vladami, ne glede na njegove osebne politične usmeritve. To je osnovno načelo demokracije in osnovno spoštovanje državnih institucij. Funkcija predsednika je častitljiva funkcija, ne smemo je podcenjevati. Sodelovanje, sklepanje kompromisov in dialog so načela, ki sem jim zavezana.

Vedno podprem dobro idejo, ne glede na strankarsko pripadnost. Ker sama nisem članica SMC, mi v primeru izvolitve ne bo treba zamrzniti članstva.

4. Boris Popovič (Slovenija za vedno)

Stalno sodelovanje z vsemi vejami oblasti je zelo pomembno. Predsednik države je tisti, ki mora zagotavljati, da to sodelovanje poteka redno in je tisti, ki mora na nek način, v okviru moralnih meja, te deležnike opazovati, seveda s ciljem ustvariti učinkovito državo.

Vsekakor bom ravnal nadstrankarsko, to se od predsednika države tudi pričakuje. Je pa res, da bi jaz ostal tudi predsednik svoje stranke, saj bi bilo z dodatno, formalno močjo stranke, bistveno lažje uresničiti cilje učinkovite in uspešne države tudi skozi parlament.

5. Andrej Šiško (Zedinjena Slovenija)

Druge veje oblasti in parlamentarne stranke predstavljajo prave krivce za stanje v naši državi in družbi. Z njimi ne smemo sodelovati, pač pa jih moramo odstraniti od vzvodov odločanja, jih privesti na odgovornost ter ustrezno kaznovati.

Zanje bi bilo najbolj primerno, da bi živeli od plače v višini trenutne socialne podpore, razliko od plače, ki bi jo sicer zaslužili z opravljanjem družbeno koristnega dela, pa bi morali vračati družbi in državi, dokler bi bili sposobni za delo. Razen če bodo prinesli ukradeni denar v tujini nazaj v Slovenijo. Zato me izvolite za predsednika.

6. Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca)

Sodelovanje z drugimi vejami oblasti je zelo pomembno, kar pa ne pomeni podrejanja. Ravnal bom nadstrankarsko. Politični kompromis je v demokraciji nujen. Žal pa pri nas na račun kompromisarstva velikokrat trpi strokovnost.

Ko pa gre za vprašanja strokovne narave, mora biti predsednik avtonomen (ustavni sodniki, senat KPK, varuh človekovih pravic, veleposlaniki ...). Tudi za ceno večkratne ponovitve glasovanja v DZ. Zavračanje strokovno utemeljenih predlogov v DZ ni znamenje predsednikove šibkosti, temveč predsednikove hrbtenice.

7. Borut Pahor (neodvisni kandidat)

Predsednik republike mora delovati kot nevtralna oblast, ki bistveno prispeva k politični stabilnosti. To predsedniku republike narekuje, da dosledno spoštuje samostojnost in neodvisnost državnih institucij in s tem varuje in krepi temelje pravne države. Za to sem si in si bom tudi vnaprej prizadeval z vsemi močmi.

V času mojega mandata sem korektno in uspešno sodeloval s tremi vladami in tremi političnimi večinami v parlamentu. To ne bi bilo mogoče brez vzpostavljenega medsebojnega zaupanja na enakopravnih temeljih. Tako sodelovanje ocenjujem za zelo koristno in to izkušnjo bom s pridom uporabil tudi v naslednjih petih letih.

8. Ljudmila Novak (NSi)

Sodelovanje z drugimi vejami oblasti je zelo pomembno, zato bi sama na mestu predsednice uvedla redna srečanja s predsednikom vlade in parlamentarnimi strankami. Svojega članstva v stranki ne bom zamrznila, saj menim, da to mojih vrednot in stališč ne more preprosto izničiti.

Ostala bom Ljudmila Novak, kot me ljudje poznajo, z istimi načeli in vrednotami ter jasnimi in trdnimi stališči. Seveda pa bom kot predsednica države predsednica vseh državljanov in se bom trudila za sodelovanje vseh. V tej luči bom tudi sprejemala kompromise ob nestrinjanjih in drugačnih pogledih. Vse za to, da bi naši državi šlo boljše.

9. Romana Tomc (SDS)

Moj slogan je Spoštujmo in sodelujmo. To pomeni sodelovanje z vsemi, ne glede na politični pol oziroma strankarsko pripadnost. To, da vsak vztraja na svojem bregu, brez pripravljenosti poslušanja in upoštevanja drug drugega, nas kot narod hromi in skrajni čas je, da to presežemo.

Verjamem, da bom kot predsednica države zmogla narediti korak naprej. Vem, kje smo in vem, kam moramo iti. Sem človek povezovanja in ne razdruževanja in prepričana sem, da bom znala to prenesti tudi v širši politični prostor.

*Pojasnilo: STA je k predstavitvi stališč o aktualnih vprašanjih pozvala vse kandidate in jim namenila enak prostor. Nekateri odgovori, ki so bili predolgi ali so vsebovali žaljive, nestrpne izjave ali klevete, katerih objava bi bila v nasprotju z uredniško politiko in internimi pravili STA za spremljanje kampanje, so skrajšani.