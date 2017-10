Komisija za narodni skupnosti se je seznanila s proračuni za prihodnji leti

Ljubljana, 12. oktobra - Komisija DZ za narodni skupnosti se je na današnji seji seznanila s predlogom sprememb proračuna za prihodnje leto in predlogom proračuna za leto 2019. Urad za narodnosti bo za vsako leto prejel okoli pet milijonov evrov. V komisiji so s tem zadovoljni, obenem so izpostavili potrebo po večji finančni pomoči regionalnim programom.