V letu 2018 ministrstvu za izobraževanje 89 milijonov več

Ljubljana, 12. oktobra - Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je seznanil s predlogom sprememb proračuna za leto 2018 in predlogom proračuna za leto 2019. Rebalans za leto 2018 ministrstvu namenja 1,833 milijarde evrov oziroma 89 milijonov več kot do zdaj, medtem ko je za leto 2019 glede na leto prej predvideno zmanjšanje za milijon evrov.