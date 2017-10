Španija sredi katalonske krize obeležuje nacionalni praznik

Madrid, 12. oktobra - Španija danes obeležuje nacionalni praznik, ki ga tradicionalno obeležujejo tudi z vojaško parado v Madridu. Letos sta se je udeležila tako premier Mariano Rajoy kot kralj Felipe VI., Španci pa so izražali domoljubna gesla. Ob izkazovanju nacionalne pripadnosti in enotnosti pa so vse oči vendarle uprte v Barcelono.