Ob Dnevu arhitektov celodnevno dogajanje in podelitev priznanj ZAPS

Ljubljana, 13. oktobra - Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) bo danes Dan arhitektov obeležila s predavanji in okroglo mizo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO), ki ji bosta sledila podelitev priznanj ZAPS in odprtje razstave Slovenska arhitektura in prostor 2017. Podelili bodo dva platinasta ter pet zlatih svinčnikov.