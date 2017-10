Britanka Sally-Ane Jones, znana tudi kot bela vdova IS, naj bi umrla v ameriškem vojaškem napadu

London, 12. oktobra - Britanka Sally-Anne Jones, ki je bila v medijih znana kot bela vdova skrajne skupine Islamska država in naj bi novačila dekleta z Zahoda, je bila domnevno ubita v napadu z ameriškim brezpilotnim letalom v Siriji junija letos. Jonesova naj bi se pridružila IS, ko je prevzela islam in odpotovala v Sirijo leta 2013, danes poroča britanski BBC.