Na sejmu Konoplja in zdravje o pregonu uporabnikov konoplje

Ljubljana, 12. oktobra - V okviru sejma Narava Zdravje 2017 se na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvija tudi prvi sejem Konoplja in zdravje. Organizatorji so na njem odprli nekatera vprašanja o proizvodnji in uporabi konoplje v Sloveniji. Veliko pozornosti so namenili predvsem področju zakonodaje in preveč restriktivnemu pregonu uporabnikov konoplje.