Razstavi v Slovenj Gradcu s pogledom na globalna vprašanja migracij in strahu

Slovenj Gradec, 12. oktobra - Koroška galerija likovnih umetnosti ob 19. uri odpira razstavi Migracije strahu in Čas za zgodbe, združeni pod skupnim naslovom Na-poti. Dotikata se globalnega vprašanja migracij, osebnih zgodb in izkušenj ljudi ter hkrati posledic tako za politično in ekonomsko sliko kot tudi za miselni okvir prebivalcev in državljanov Evrope.