Ponoči zgorela vrtna lopa v Lačni gori, požar verjetno podtaknjen

Oplotnica, 12. oktobra - Malo po polnoči je zagorela večja lopa tik ob stanovanjskem in industrijskem objektu v naselju Lačna gora v občini Oplotnica. Gasilcem iz Oplotnice, Keblja in Slovenske Bistrice je ogenj sicer uspelo pogasiti, policisti pa škodo vseeno ocenjujejo na okoli 20.000 evrov. Njihove dosedanje ugotovitve kažejo na to, da je bil ogenj podtaknjen.