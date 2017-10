Smrtna delovna nesreča pri košnji z vrtnim traktorjem

Krško, 12. oktobra - V kraju Drenovec pri Leskovcu v občini Krško se je v sredo nekaj pred 18. uro moški prevrnil pri košnji z vrtnim traktorjem. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je 81-letnik zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Gasilci so pomagali reševalcem pri oskrbi in reanimaciji poškodovanca.