V Hali Tivoli bodo nocoj odmevale uspešnice Beatlov

Ljubljana, 12. oktobra - V ljubljanski Hali Tivoli bo nocoj gostoval koncertni spektakel, posvečen 60. obletnici zametkov nastanka največje rock skupine vseh časov The Beatles. Duh legendarne zasedbe iz Liverpoola bo s 24-članskim simfoničnim orkestrom iz Varšave na dogodku Remember Yesterday, The Beatles Story pričarala slovaška skupina The Backwards.