Poplave in zemeljski plazovi v Vietnamu terjali več kot 30 žrtev

Hanoi, 12. oktobra - Poplave in zemeljski plazovi, ki so prizadeli severni in osrednji del Vietnama, so terjali najmanj 37 življenj, še 40 ljudi pogrešajo. Najhuje je v severni pokrajini Hoa Binh, od koder poročajo o 11 smrtnih žrtvah in 21 pogrešanih, poročajo tuje tiskovne agencije.