Kopitarjevi kralji prvič praznih rok

Los Angeles, 12. oktobra - Hokejisti iz Los Angelesa so na uvodnih dveh tekmah severnoameriške hokejske lige NHL na kolena položili tekmece iz Philadelphie in San Joseja, na današnji pa so morali priznati premoč igralcem iz Calgaryja, ki so po podaljšku slavili s 4:3. Navkljub porazu se je znova izkazal Anže Kopitar, ki je za kralje dosegel gol in podajo.